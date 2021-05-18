عن طريق القاهرة.. وصول أولى الرحلات من السعودية إلى شرم الشيخ غدًا

قال رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن شرم الشيخ تستقبل غدا الأربعاء، أول الرحلات القادمة من المملكة العربية السعودية، بعد تعديل المملكة القيود المفروضة على مواطنيها للسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وكانت المملكة خفضت قائمة الدول الممنوع السفر إليها من 20 إلى 13 دولة يحظر السفر إليها، وهي ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونجو وأفغانستان وروسيا البيضاء والهند، فنزويلا.

وأشار رزق الله فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الرحلات السياحية ستتجه من المملكة إلى مطار القاهرة ومنها إلى مطار شرم الشيخ حتى يتم تحديد موعد الطيران المباشر من جدة إلى شرم الشيخ.

وأوضح أن السائح الخليجي لا يأتى بمجموعات كما هو الحال بالنسبة إلى السياحة الأوروبية، وإنما يصلوا كأفراد صغيرة، ولكن ما يتميز به السائح الخليجي أنه يعتبر الأعلى إنفاقا بين جموع الجنسيات بالإضافة إلى أن مدة إقامته تكون أطول .

وأوضح رزق الله، أن الفترة المقبلة سيكون اعتماد بشكل أساسي على السياحة العربية، وخاصة أن هناك تعطش للأشقاء العرب للسفر .

وأشار إلى أن هناك طائرة يومية تأتي من الأردن إلى شرم الشيخ، كما أنه خلال إجازة العيد شهدت شرم الشيخ توافد عربى من عدد من الجنسيات من بينها لبنان والعراق وسوريا، كما أن هناك رحلات من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان، وننتظر وصول السياحة الروسية.

ولفت إلى أنه مع شهر يونيو المقبل ستكون هناك رؤية أوضح للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة أن إنجلترا بدأت تعود إلى الحياة الطبيعية ولكنها لم تستأنف الحركة السياحية من انجلترا، موضحا أنه بعودة الحركة من السوق الإنجليزي سينعكس بصورة إيجابية على العديد من الدول الأوروبية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية من أولى الدول العربية ايفادا للسائحين لمصر، وتمثل حركة السياحة العربية نحو 20 % من إجمالي الحركة السياحية الوافدة.