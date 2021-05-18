الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعود للصوم في 21 يونيو

بعد افطار دام 50 يومًا

تعاود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المقبلة وهو صوم الآباء الرسل، يوم 21 من شهر يونيو المقبل، عقب انتهاء فترة الخماسين المقدسة بعيد حلول الروح القدس المعروف كذلك باسم عيد العنصرة.

ويعيد الأقباط بعيد الرسل يوم 21 من يوليو المُقبل، الأمر الذي يعني أن صوم الرسل سيستغرق شهرًا كاملا في 2021، من 21 يونيو وحتى 21 يوليو.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.