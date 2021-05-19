«لست جميلة لكننى حلوة».. اعترافات صباح عن الجمال والأناقة

تحدثت الفنانة الكبيرة صباح عن حياتها وعلاقاتها العاطفية وذلك في حوار مطول لمجلة الموعد، وذكرت الشحرورة في حوارها أنها لم تكن فارسة في دنيا الحب وإنما هي إشاعات ذكرها بعض الحاسدين لها، وأنها لم تقم بأي مغامرات عاطفية من النوع المثير الذي يشيعونه عنها، فهي زوجة تعرف واجباتها وحقوقها.

وأضافت صباح: "أنا في بداية مشواري الفني ولم أحب سوى زوجي وأنا بعيدا عن هذا النطاق لا اعترف بالحب، أما عن مسألة الفقر والغنى فأنا لم أكن فقيرة معدمة عندما عملت بالسينما، وكنت وأنا طفلة أعيش عيشة راضية مع أهلي في لبنان، وكذلك حتى بعد عملي بالسينما فأنا لست غنية من ذلك النوع فاحش الثراء، وكنت أتقاضى عن الفيلم سبعة آلاف جنيه وهبط الرقم بعد أزمة السينما إلى ثلاثة آلاف جنيه، وهذا طبعا بخلاف الحفلات التي اغني فيها وأقول أن مواردي محترمة، ومصروفاتي أيضًا معقولة".

وتابعت:" أنا لست جميلة، لكنني حلوة، هكذا قال المعجبون ولهذا أيضًا نجحت في السينما وفي الغناء، والحقيقة أن المركز الذي وصلت عليه أرى أنني جديرة به، وذلك من الناحيتين الثقافية والاجتماعية فأنا أتحدث الفرنسية بطلاقة وبعض الإنجليزية، وأقرأ الكثير".

واستطردت في رد على سؤال" هل أنت أنيقة؟": "نعم أنا أنيقة مئة في المئة، وأعتقد أنني أملك أكبر مجموعة من الثياب والمجوهرات في الوسط الفني، وأستطيع أن اعترف أنني مغرورة قليلا، وذلك بحكم مركزي في دنيا السينما وعالم الغناء، وبحكم أنني شيك وحلوة أيضًا".

وواصلت: “مثلت في الكثير من الأفلام لكنني لم أصل بعد إلى أحسن أدواري، ولو اخترت أفضل موسيقار في عالم الغناء فأستطيع أن اقول أنه موسيقار الأجيال محمد عب الوهاب، ولكن هناك ملحن ارتاح إلى ألحانه وهو الموسيقار الكبير فريد الأطرش”.