الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف طريق قرية الشيخ عبادة بمدخل دير أبو حنس بملوي

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رصف الطريق الذى يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبوحنس والبرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة.

جاء ذلك استجابة لمطالب أهالي قرية الشيخ عبادة وتم التصديق على تدبير الاعتماد المالى لعمل جسات الطريق من الشيخ عبادة ـ دير أبوحنس استعدادا للرصف عقب انهاء أعمال الجسات من موازنة 2021/2022

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أعلنت الانتهاء من أعمال شد أسلاك وصيانة أعمدة الإنارة بطريق الروضة ـ البياضية، برئاسة أسامة سيبويه رئيس مجلس قروى الروضة ومسئول الإنارة، وذلك استعدادا لإنارة الطريق مرة أخرى وذلك بعد سرقته عقب الانفلات الأمنى يناير 2011، حيثُ تم إعادة زرع أعمدة اإأنارة وشد الأسلاك وذلك فى اطار خطة محافظة المنيا برفع كفاءة أعمدة الأنارة وإنارة الطرق الفرعية والرئيسية ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق.

وشدد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس المدينة، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية التسع والأجهزة المعاونة، لرفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع كلا في نطاقه، وحصر جميع الأعمال التي تحتاج إلي صيانة للبدء في أعمال الصيانة الفورية لها وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، مشيرا إلى قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالتوازي مع حملات رش وتطهير وتعقيم الشوارع والمباني.

المنيا ملوي التصديق رصف طريق الشيخ عبادة

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