تُعاني منه ابنة عمرو دياب.. خطوات العلاج من مرض «فرط الحركة»

وجَّهت جنا عمرو دياب رسالة إلى مدرستها السابقة في لندن، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بسبب إجبارها على ترك الدراسة لعدم قدرتها على تحصيل درجات عالية؛ بسبب إصابتها بـ"ADHD".

وقالت: "أنا جنا دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي باضطراب نقص الانتباه، ولقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية بسبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والذي لم يتم تشخيصي به خلال ذلك الوقت، فقد كنت أجد صعوبة بالغة في التركيز، ولم أكن أستطيع تسليم واجباتي في الوقت المحدد، حتى إن أسئلة الامتحانات كنت أقرؤها بشكل غير صحيح".

المرض

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو اضطراب يؤثر على الصحة العقلية للمصاب، حيث يسبب مستويات مرتفعة عن المعدل الطبيعي في مستوى الحركة والنشاط والاندفاعية، ويتسبب في عدم القدرة على التركيز.

ويتسبب تجاهل علاج اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه في تأثيرات سلبية على البالغين، على جوانب حياتهم المختلفة.

العلاج

العلاج النفسي مرحلة مهمة من مراحل العلاج، ويمكن أن يلجأ إلى العلاج الكيميائي، ويتم في مرحلة العلاج النفسي إخضاع الطفل لعدة جلسات يتم تعليمه فيها كيفية التركيز والإنصات والجلوس بهدوء، وتتم فيها تنمية قدرة الطفل على التحكم في حركته المفرطة.

والعلاج الدوائي فلا يتم اللجوء إليه إلا بعد إخضاع الطفل للعلاج النفسي، كما أن اعتماد دواء معيّن لعلاج حالة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يأتي بعد تجربة عدّة أنواع من الأدوية والجرعات؛ لضمان اختيار الدواء والجرعة الأمثل لحالة الشخص، ويجب إخضاع حالة الشخص للمراقبة الدقيقة طوال فترة العلاج، وفي حال لم يبدِ الطفل أي استجابة للعلاج النفسي وذلك في المراحل المتقدمة من فرط الحركة، فإن الطبيب عادة ما يشرف على إعطاء الطفل جرعات صغيرة ومحددة من الأدوية.