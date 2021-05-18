السيطرة على حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، دون إصابات.

كان شب حريق اليوم الثلاثاء، بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

و كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، و انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة في الطابق الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة، و حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة الحرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، و يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، وتعليم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والطاولات، وأنه لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاخرج من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.