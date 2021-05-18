الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، دون إصابات.

كان شب حريق اليوم الثلاثاء، بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 

و كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، و انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة في الطابق الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة، و حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة الحرائق 

 

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد  أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، و يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، وتعليم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والطاولات، وأنه لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاخرج من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.

السيطرة حريق شقة سكنية 6 أكتوبر أمن الجيزة

الأكثر قراءة

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حيثيات حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات: «عوض إهانة صديقه بعلاقاته الجنسية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة