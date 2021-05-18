الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

470 مخالفة غلق لمحال خالفت الإجراءات الاحترازية بالقاهرة

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وقال محافظ القاهرة، إنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة.
 

وأكد أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم فى كافة الأحياء فى نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.
 

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإلتزام بألا تتجاوز نسبة الإشغال 50% في المطاعم والكافيهات مع التزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على التباعد الاجتماعي واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.
 

وأكد أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.
 

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بعدة حملات مسائية أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم الغلق فى التاسعة مساءً، من بينها تحرير 94 محضر لمقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضرا، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضرا، وأحياء المنطقة الغربية 21 محضرا،  وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضرا.

مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
مقهى مخالف
ضبط مخالفات
ضبط مخالفات
مقهى مخالف
مقهى مخالف
إتخاذ الإجراءات الوقائية إجراءات مواجهة كوورنا محافظ القاهرة محافظة القاهرة قرارت مجلس الوزراء

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