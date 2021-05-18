نزلاء سجن الفيوم للوفد الحقوقي: «لا صحة للشائعات ونعامل باهتمام»

أشاد حقوقيون وإعلاميون، اليوم الثلاثاء، خلال تفقدهم سجن الفيوم في زيارة رسمية، بحسن معاملة نزلاء السجون، والاهتمام بهم من إدارة السجن والمسؤولين.

وسمحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للنزلاء باستقبال ذويهم في الزيارات الرسمية، مع السماح لهم بالتريض في أوقات عديدة، وتوفير العديد من الكتب بمكتبة السجن.

- السجناء: أخبار المعاملة السيئة شاءعات وأخبار غير صحيحة

وأكد السجناء على عدم صحة الشائعات والأخبار وأنهم يتلقون كافة أوجه الرعاية الطيبة من المسئولين في السجن، ولا يوجد أي معاملة سيئة لأي سجين مؤكدين على أنهم يتسلمون أفضل الوجبات، ويتم تلبية احتياجاتهم الأساسية بكل ترحاب.

وشهدت سجون مصر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

- إجراءات صحية متميزة لكافة السجناء

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.