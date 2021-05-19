الأربعاء 19 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

إضافة مادة المهارات المهنية لمنهج 4 ابتدائي: الوزارة تشرح أهدافها ومميزاتها

وزير التعليم
وزير التعليم

أدخلت وزارة التعليم مادة المهارات المهنية على مناهج الصف الرابع الابتدائي وهو منهج متعدد التخصصات يبدأ تدريسه في هذه المرحلة للعام الدراسي 2021/2022؛ بهدف تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى التلاميذ.

والمنهج الجديد قائم على مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تجمع بين المجالات المختلفة (الصناعي، الزراعي، التجاري والفندقي، والاقتصاد المنزلي)، فضلاً عن المجالات الفنية المختلفة (التربية الفنية والموسيقي والدراما والإعلام التربوي).

وكشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم، لـ"الدستور"، تفاصيل المادة الجديدة، قائلة إن المنهج يقدم عددًا من الأنشطة التربوية ذات الأبعاد التطبيقية التي تحفز الطلاب على التفاعل والمشاركة وتضمن اكتساب المتعلمين للمهارات والقيم، فضلاً عن المعارف ويركز على المهارات الأساسية لبناء الثقة والكفاءة الذاتية ومهارات القيادة والتواصل والتفكير والعمل ضمن فريق، إضافة إلى الثقة بالنفس وإدراك الذات وتحمل  المخاطر وحل المشكلات والابتكار والإبداع، وذلك في تتابع يتفق مع خصائص المتعلم.

أضافت نوال: “ المنهج الجديد يعتمد على إجراء المشروعات والعمل الجماعي واستخدام مصادر المعرفة المختلفة ويراعي استخدام استراتيجيات التدريس وأدوات التقييم التي تضمن اكتساب المهارات والقيم، بجانب المعارف ذات العلاقة”.

كان وزير التربية والتعليم قد رد على تساؤلات منهج الصف الرابع الابتدائي، قائلاً عبر جروب واتساب:"نحن نسابق الزمن، رغم جائحة كورونا، لتأليف ومراجعة وطباعة وتوزيع هذه المناهج الجديدة في كل شئ، ولنتذكر أنها تنتج لأول مرة بالكامل وهو عمل ضخم للغاية وبإذن الله نبذل ما نستطيع، ولا داعي للتحضير بالطريقة القديمة قبل العام الدراسي". 

أضاف الوزير، في رسالته لأولياء الأمور: «اتركوا الأولاد لو سمحتم، يتعلمون في المدرسة فقط لأن هذه هي فلسفة النظام الجديد ولا نريد تحويله للعادات القديمة في الحفظ والدروس والدرجات والامتحانات".

وواصل الوزير رسالته:"سيكون هناك تدريب متكامل بشكل جديد لكافة المعلمين المنوط بهم تدريس هذه المناهج إن شاء الله قبل العام الدراسي بوقت كاف وندعو الله أن تكون الأوضاع أفضل من ناحية الجائحة".

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