«التعليم» تعلن موعد البث المباشر لمراجعة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث سيتم بث المراجعة، غدًا الأربعاء الموافق ١٩ مايو الساعة ٧ مساءً، عبر منصة حصص مصر، والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية، إمكانية كتابة جميع الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث المباشر.

وتجرى الامتحانات في محافظة القاهرة، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.