محافظ كفر الشيخ يكشف آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة»

ناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما ناشد طلاب الجامعة بضرورة إرتداء الكمامات داخل وخارج الحرم الجامعي، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات للمواطنين، والوصول لهم بالقرى، مؤكدًا أن ما ستشهده قرى حياة كريمة، سيغير نمط الحياة بالريف المصري، وسيتم توصيل الغاز والإنترنت، ورصف طرق، وإقامة تجمعات خدمية ومحطات صرف صحي، وغيرها من الخدمات المتعددة، وتبطين الترع.

وكشف «نور الدين» عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تابعًا، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، ورصف الطرق، إضافة إلى تبطين الترع، وإقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرها من الخدمات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء أبراج سكنية، وإقامة وحدات خدمية تخدم 64 ألف نسمة لإقامة 24 ألف وحدة سكنية منهم 18 ألف حاجز منذ عام 2004، وهناك مخطط لامتداد الإسكان الاجتماعي، وأراضي لإقامة المزيد من الوحدات السكنية، وتم التعرف على كم الخدمات المتطلبة في التجمعات السكانية الجديدة، لضمان توفير كل الخدمات دون تقصير.

وأوضح أنه تابع الأعمال الجارية بمركز الأورام، ليكون أفضل مركز على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة لما يشهده طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، مؤكدًا أن منطقة الحكر الأوسط وغيرها من المناطق الغير مخططة ستشهد أعمال تطوير، لافتًا إلى أنه يتم رصد مخالفات البناء من خلال وحدة الرصد الإلكترونية اليومية، ويتم إبلاغ رئيس القرية بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال الجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات.