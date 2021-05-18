الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع طفل دار رعاية بمنشأة القناطر بعد إصابته طالب بجرح قطعي

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 15 بمحكمة الجيزة الابتدائية، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على الطالب مروان سيد وإصابته بجرح قطعي، غيابيًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 195 جنح الطفل، برئاسة المستشار عصام الدالى، وعضوية المستشارين ياسر حسين وعمرو أباظة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها ثبت لديها يقينًا بأن المتهم أحدث عمدًا بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.

كان والد الطفل الضحية قد حرر محضرا اتهم فيه طالب يبلغ من العمر 15 عامًا فى المرحلة الإعدادية، بالاعتداء على نجله بالضرب وإصابته بجرح قطعى فى منطقة الوجه بسلاح أبيض.

تبين وفقًا لأقوال والد الضحية أنه فوجئ بنجله "مروان" عائدًا إلى المنزل ووجه غارقًا فى الدماء، فاصطحبه على الفور إلى المستشفى، وتبين إصابته بجرح قطعى فى الوجه، جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتم إعداد تقرير طبى بحالته أرفق فى المحضر. 

وتابع والد الطفل في المحضر المحرر بقسم شرطة منشأة القناطر، أن نجله أخبره بأن زميله اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهم، وأنه تكرر اعتدائه عليه أكثر من مرة، بسبب تلك الخلافات والمشاحنات التى بينهما.

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