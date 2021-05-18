على هامش زيارة رسمية.. حقوقيون يتفقدون الوجبات الغذائية للنزلاء بسجن الفيوم

تفقد حقوقيون وإعلاميون، اليوم الثلاثاء، مطبخ سجن الفيوم، حيث يتم إعداد الوجبات للنزلاء، والتي تحتوي على كافة العناصر الغذائية الأساسية.

وخلف أواني ضخمة، وقف سجناء بملابسهم الزرقاء يعدون الوجبات الغذائية لزملائهم، وأكدوا أنهم يحرصون على تجهيز الوجبات قبل موعدها بوقت كافي لتوزيعها على النزلاء.

وشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.. كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.

- التوسع في الزيارات الخارجية للمسجونين

ويتم التوسع في الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون

وشدد قطاع السجون على أن منظومة العمل تسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، محمود توفيق، وذلك انطلاقاً من دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني.