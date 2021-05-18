الثلاثاء 18 مايو 2021
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حوادث

تفاصيل تزوير مستندات رسمية لتسهيل دخول أدوية مهربة عبر جمارك مطار القاهرة

تزوير
تزوير

حصلت «الدستور» على التفاصيل الكاملة حول اتهام مالك شركة واثنين من مستخلصي الجمارك بتزوير شهادات طبية وفواتير ليتمكنوا من الهروب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

حملت القضية رقم 15111 لسنة 2020 جنایات قسم شرطة النزهة، المقيدة برقم 3832 لسنة 2020 جنايات کلي شرق القاهرة.

وجاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تمَّ فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «أ. أ» (32 سنة، مالك شركة للاستيراد والتصدير، هارب) و«م. ح» (42 سنة، مستخلص جمرکي، هارب) و«ح. م» (32 سنة، مستخلص جمرکي، هارب) لأنهم في شهور مايو ويونيو ويوليو لعام 2019 بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي إدارة الإفراج الطبي الجمركي بمطار القاهرة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة بأن اصطنع خاتم على غرار الخاتم الصحيح واستعمل الخاتم المقلّد بوضع بصمته على فواتير تجارية قدمت بملفات الإقرارات الجمركية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إمضاء أحد موظفي الحكومة وهو مفتش الصيدليات بإدارة الإفراج الطبي الجمركي بأن اتفقوا معه على وضع توقيع مزور منسوب للموظف سالف الذكر على فواتير تجارية بما يفيد اعتماد الإفراج الطبي الجمركي عن مشمولها وساعدوه في ذلك بأن قدموا إليه الفواتير آنفة البيان وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد كان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الأحالة أنهم قدموا مستندات وفواتير تجارية إلى مصلحة الجمارك نسبوا فيها التوقيعات المدونة عليها زوراً إلى موظفي الجمارك وموظفي إدارة الإفراج الطبي الجمركي بقصد إخفاء طبيعة ومشمول البيان الجمركي المبين وصفاً بالأوراق كي يتمكنوا من التخلص من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم استوردوا البضائع الأجنبية الصنع محل الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد المقررة قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

تزوير مستندات رسمية شهادات طبية قسم شرطة النزهة النيابة العامة الجمارك

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