«الغزاوي»: على مجتمع الأعمال مواكبة جهود الرئيس لجذب الاستثمارات الإفريقية

قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان ومساعدته في تجاوز أزمته الاقتصادية، وكذلك مؤتمر تمويل الاقتصادات الإفريقية في ظل جائحة كورونا يؤكد دعم مصر الكامل للسودان والقارة الإفريقية وأن مصر هي القلب النابض لإفريقيا ولديها من الإمكانيات والخبرات والثقل السياسي لتكون عنصرا فاعلا على في إعادة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القارة الواعدة.

أهم المشاريع التنمية المشتركة

وأضاف الغزاوي، أن مصر حاليا لديها العديد من المشاريع المشتركة مع السودان من طرق ونقل وربط كهرباء وزراعة وغيرها وكذلك يوجد تنسيق كامل بين البلدين، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ومصر تقدم كل الدعم لعودة الاستقرار للسودان واعادة البنية التحتية ودعم الاقتصاد السوداني ليعود بقوة من جديد.

دعم الاقتصاديات الافريقية بعد جائحة كورونا

وأوضح الغزاوي أن الرئيس السيسي سيلقي الضوء خلال المؤتمر على دعم ونقل التكنولوجيا إلى دول القارة الافريقية لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالى وكذلك البحث عن مزيد من الاستثمارات الاجنبية للدول الافريقية والاستفاده من التجربة المصرية فى تطوير وتحسين البنية التحتية التى تعتبر من اهم العوائق لتنمية أفريقيا وتوطين الصناعة فى افريقيا فى ظل توفر الموارد الطبيعية وكذلك مشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز حيث يوجد حاليا حوالى 600 مليون افريقى بدون كهرباء وكذلك قطاع التعدين الهام مع وجود اغلب المخزون العالمى من المعادن النفيسة فى أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول الافريقية وكذلك مخاطبة البنك الدولي والمؤسسات المالية لزيادة حصة أفريقيا من وحدات حقوق السحب الخاصة بالبنك الدولى والتى لا تتعدى حاليًا 5 % من الاجمالى البالغ 650 مليار دولار وتنمية وتعزيز وتطوير القدرات البشرية الافريقية واتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى القاره وغيرها من الملفات الهامة.

ودعا المهندس حسين الغزاوي مجتمع المال والأعمال في مصر والدول الإفريقية لعقد لقاءات والتواصل المستمر ليكونوا شركاء في بلورة العلاقات القوية بين الدول وحكوماتها ووضع تصورات لسبل الاستثمار في الدول الافريقية وخاصة فى ظل بدء اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى دخلت حيز التنفيذ بدء من العام الحالي مع وضع خريطة استثمارية للقارة الافريقية ومجالات الاستثمار المتاحة وسبل التنفيذ.