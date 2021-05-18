الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تطلق قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» لأهاليالشيخ مسعود غدا

قوافل طبية بالمنيا
قوافل طبية بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، على مدار يومين متتاليين 19 و20 مايو الجاري، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 وأضاف وكيل وزارة الصحة، اأن المديرية  كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان  كما قامت  بإجراء الفحوصات الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، خلال شهر أبريل الماضي، على 50 ألف سيدة، ليصل الإجمالي إلى 664 ألف و235 سيدة، بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيراً إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء  302 حالة جراحة و298 أطفال و288 باطنة و85 قلب و86 نساء و52 تنظيم أسرة و81 أسنان و225 جلدية و91 حالة أنف وأذن، إلى جانب عمل 94 تحاليل مختلفة، وعمل 25 حالة موجات صوتية، و13 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ97 مترددا، وتم خلع أسنان لـ7 حالات، وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ85 مترددا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

المنيا حياة كريمه مديرية الصحة المبادرة الرئاسية قافلة طبية

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