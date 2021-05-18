محافظ أسوان: تطهير وتعقيم 476 منشأة ومبنى خلال فترة العيد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تواصل الجهود المبذولة من لجان التفتيش برئاسة رؤساء المراكز والمدن تنفيذاً لهذه القرارات من أجل مجابهة إنتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضح أنه عقب أجازة عيد الفطر المبارك سيتم مواصلة الالتزام بقرار الغلق فى التاسعة مساءً للمحلات والمولات التجارية والمقاهى والكافتريات والمطاعم والملاهى والأندية ومراكز الشباب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وذلك حتى 21 مايو الجارى، وبالتوازى استهدفت الحملات الميدانية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية للحد من فرص الإصابة بالفيرس.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه كانت هناك توجيهات مشددة لكافة مسئولي المحليات بالتعامل الفوري مع الإشغالات ومخلفات القمامة والتراكمات ورفعها أول بأول للحفاظ على المظهر الحضارى بالشوارع والميادين.

وتابع المحافظ أنه تنفيذاً للتعليمات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة مكبرة لإزالة الإشغلات بنطاق حى غرب شملت غلق وتشميع عدد ٤ مطاعم وكافتيريات ، بجانب مصادرة عدد 22 جهاز وأنبوبة بوتوجاز ، وأيضاً عدد ( ٥) شيشة ، وكذا عدد (٣) تكييف متحرك، و عدد ( 4) أجهزة ثلاجة وديب فريزر وسماعات.

وفى نفس السياق شهدت أيام عيد الفطر المبارك غلق 41 منشأة مخالفة لقرارات الغلق ، بجانب تحرير 288 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات ، وتواكب مع ذلك قيام فرق الرش والتطهير التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 476 منشأة ومبنى، بالإضافة إلى 132 شارعا.

جدير بالذكر أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لقرارات التي إتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528

لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

IMG-20210518-WA0026

IMG-20210518-WA0023

IMG-20210518-WA0022