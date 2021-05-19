«تعالي نذاكر الدور سوا»..القصة الكاملة للتحرش بالفنانة مايان السيد

أثارت الفنانة مايان السيد الجدل بتصريحهات عن تعرضها للتحرش مرتين، في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي»، حيث كشفت تحرش أحد زملائها في الوسط بها.

الواقعة الأولى

قالت مايان السيد:«أول مرة تحرش بي أحد لم أكن أفهم كلمة تحرش، ولا أعرف هل هذا الشخص يتحرش بي أم معجب بي أو ما سبب تصرفاته، كنت وقتها في الثانوية العامة في الصف الثالث، وأحد أصحابي المقربين جدا قال لي تعالي أفرجك على بيتي وشجرة الكريسماس، وسألته هل أهلك موجودون في البيت فقال لا، فقلت لا ما ينفعش، لكنه أصر وفعلا كان بيننا ثقة».

وأكدت أنه حاول التحرش بها ولم يتمكن من ذلك وأنها جاءتها قوة من الله دفعته بعيد عنها ولم تتحدث معه من وقتها ولم يتواجها.

الواقعة الثانية

كانت في أول طريقها للفن، قائلة: «فنان مغمور قال لي وقتها تعالي نذاكر أدوارنا سويا لكني أرفض ذكر اسمه وحاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل لكني حاولت أن أتناسى هذا الأمر».

فيديو

وأشارت إلى أنها قررت مؤخرا الحديث عن تلك الوقائع عبر حسابها بالسوشيال ميديا، وخرجت في فيديو باكية العام الماضي 2020 على موقع "انستجرام": «مش هسكت تاني وأي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية فى الشارع هعمل بلاغ.. أنا دلوقتي صوتي بقى مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة، عايزه أمشى في الشارع أحس بأمان عايزه افتح تليفوني أحس بأمان.. عايزه اشتغل مع رجالة أحس بأمان».