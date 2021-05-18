الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هو أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال الذي التقاه السيسي بمقر إقامته؟

انطونيو كوستا
انطونيو كوستا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، الذي عبر عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين.

 

وأكد رئيس الوزراء البرتغالي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز معلومات عن أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال. 

- أنطونيو كوستا هو سياسي، ومحامي، من البرتغال، ولد في مدينة لشبونة. 

- ولد أنطونيو كوستا في 17 يوليو 1961 (العمر 59 سنة)، وهو ابن الكاتب أورلاندو دا كوستا.

 - تزوج أنطونيو كوستا عام 1987 ولديه ولدين وهما: كاتارينا وبيدرو ميغيل.

 -كان أنطونيو كوستا تابع للحزب الاشتراكي البرتغالي.

 -درس أنطونيو كوستا القانون في جامعة لشبونة.

 - عمل أنطونيو كوستا سياسيا وعضو فى الحزب الاشتراكي البرتغالي.

- تقلد أنطونيو كوستا عدد كبير من المناصب منها عضوية البرلمان الأوروبى ورئيس وزراء البرتغال ونائب رئيس البرلمان الأوروبى وعضو مجلس الجمهوري والأمين العام للحزب الاشتراكى ووزير العدل.

 - نال انطونيو كوستا عدد من الجوائز كان اهمها نيشان صليب تيرا ماريانا من الرتبه الثالثه ونيشان الأمير هنرى من رتبه الصليب الأعظم ووسام الصليب الأعظم لفرسان شارل الثالث ونيشان الاستحقاق الملكى النرويجى من رتبه صليب اعظم. 

-أول دور لكوستا في الحكومة الاشتراكية هو منصب وزير الشؤون البرلمانية.

 - في سبتمبر 2014، اختار الحزب الاشتراكي كوستا كمرشح له لمنصب رئيس وزراء البرتغال في الانتخابات الوطنية لعام 2015 في اقتراع لاختيار مرشح الحزب ، وحصل على ما يقرب من 70% من الأصوات.

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون الانتخابات النرويج الحكومة السيسي

الأكثر قراءة

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

رابط موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة