من هو أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال الذي التقاه السيسي بمقر إقامته؟

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، الذي عبر عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء البرتغالي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز معلومات عن أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال.

- أنطونيو كوستا هو سياسي، ومحامي، من البرتغال، ولد في مدينة لشبونة.

- ولد أنطونيو كوستا في 17 يوليو 1961 (العمر 59 سنة)، وهو ابن الكاتب أورلاندو دا كوستا.

- تزوج أنطونيو كوستا عام 1987 ولديه ولدين وهما: كاتارينا وبيدرو ميغيل.

-كان أنطونيو كوستا تابع للحزب الاشتراكي البرتغالي.

-درس أنطونيو كوستا القانون في جامعة لشبونة.

- عمل أنطونيو كوستا سياسيا وعضو فى الحزب الاشتراكي البرتغالي.

- تقلد أنطونيو كوستا عدد كبير من المناصب منها عضوية البرلمان الأوروبى ورئيس وزراء البرتغال ونائب رئيس البرلمان الأوروبى وعضو مجلس الجمهوري والأمين العام للحزب الاشتراكى ووزير العدل.

- نال انطونيو كوستا عدد من الجوائز كان اهمها نيشان صليب تيرا ماريانا من الرتبه الثالثه ونيشان الأمير هنرى من رتبه الصليب الأعظم ووسام الصليب الأعظم لفرسان شارل الثالث ونيشان الاستحقاق الملكى النرويجى من رتبه صليب اعظم.

-أول دور لكوستا في الحكومة الاشتراكية هو منصب وزير الشؤون البرلمانية.

- في سبتمبر 2014، اختار الحزب الاشتراكي كوستا كمرشح له لمنصب رئيس وزراء البرتغال في الانتخابات الوطنية لعام 2015 في اقتراع لاختيار مرشح الحزب ، وحصل على ما يقرب من 70% من الأصوات.