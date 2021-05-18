دعم 13 منحة طلابية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

يدعم بنك قناة السويس للعام الثالث على التوالي مدينة زويل و طلاب السنة النهائية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نظرا لما تقوم به المدينة من خلق جيل جديد قادر على الابتكار وتقديم كل ما هو جديد في البحث العلمي ووضع اسم مصر على خارطة دول العالم في البحث العلمي.

واختير عدد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذه المنحة وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل إدارة مدينة زويل، والتي يأتي على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين ومن أجل ضمان استمرارية استفادة الطلبة.

وأعرب الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن امتنانه من ثقة القطاع الخاص عامة وبنك قناة السويس خاصة ما تقوم به مدينة زويل من جهود مضنية في إثراء منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، ولولا تلك الجهود لم نكن لننال ثقة الداعمين.

وأوضح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن استراتيجية البنك تهدف إلى استدامة الممارسات الاجتماعية لدعم المجتمع ككل، ومن هنا كان الاهتمام بدعم 6 قطاعات مختلفة هم التعليم، الصحة، ذوى الهمم، البيئة، التكافل الاجتماعي وأيضا دعم الشباب وريادة الأعمال بالإضافة إلى كافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى إحداث تنمية حقيقية داخل مجتمعنا واستفادة جميع الفئات خاصة الشباب والمرأة دورهم الرئيسي في تنمية المجتمع.

وأعرب رفاعي أن البنك دعم هذا العام 13 طالب في تخصصات مختلفة وتشمل تقنية النانو وهندسة النانو الإلكترونية والطاقة المتجددة وهندسة المعلومات والاتصالات وأيضا الهندسة البيئية والتي تساهم في تنمية منظومة البحث العلمي في مصر.