البحرين تتهم بنوك إيران بالتحايل على العقوبات الدولية لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال

وجهت النيابة العامة البحرينية، اليوم، تهماً لبنك المستقبل وعدد من البنوك الإيرانية في البحرين، للتحايل على العقوبات الدولية في مجال المعاملات المصرفية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت البحرين خلال الفترة الماضية تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بموقفها الثابت من البرنامج النووي الإيراني وضرورة التشاور معها حول المفاوضات الجارية بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، وروبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، عبر الاتصال المرئي.

وشدد الزياني على ضرورة تناول أي اتفاق مع إيران برنامجها الصاروخي وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعمها للتنظيمات الإرهابية.

وأكد وزير الخارجية البحريني على "ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع إيران برنامجها لتطوير الصواريخ البالستية، ومواصلة تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعمها للتنظيمات والمليشيات الإرهابية"، مشددًا على أن "أي اتفاق لا يأخذ في الحسبان هذه الاعتبارات لن يكتب له النجاح".

وأشار الزياني إلى أن "البحرين ستواصل التشاور مع الدول الصديقة والحليفة بهذا الخصوص، والعمل بقرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط".

كما عبر الزياني عن شكر وتقدير البحرين للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران على إطلاع دول مجلس التعاون على سير المفاوضات، مؤكدًا "تطلع الدول الأعضاء إلى إحراز تقدم ملموس في هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولًا ووضوحًا، واستراتيجية شاملة تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

بدوره، أطلع روبرت مالي الزياني، وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الاجتماع على آخر المستجدات بشأن المفاوضات الدائرة في فيينا بين مجموعة 5+1 وإيران حول الملف النووي الإيراني، والجهود التي تبذلها الدول الأطراف بهذا الخصوص.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشاور مع دول مجلس التعاون بشأن المفاوضات الدائرة حول برنامج إيران النووي.

وأضاف أنه يرغب في التعرف على وجهة نظر دول المجلس بهذا الخصوص، وسبل المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة".