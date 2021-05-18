موقع وزارة الصحة والسكان لحجز وتسجيل لقاح فيروس كورونا

خصصت وزارة الصحة والسكان، منذ بداية إعلان الدولة عن رابط تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقعًا إلكترونيًا لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على اللقاح من خلال منظومة إلكترونية لتسهيل الحصول على اللقاحات.

رابط وزارة والسكان لحجز و تسجيل لقاح فيروس كورونا

حيث أتاحت وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح فيروس كورونا و رغبات حجز المواطنين عبر الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، لكافة فئات المجتمع فوق سن 18 عام.

أولوية تسجيل لقاح فيروس كورونا

وأعطت وزارة الصحة والسكان، أولوية الحصول على لقاح فيروس كورونا، للفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، اليوم، كما يتيح الموقع الإلكترونى للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين.

كما يحدد الموقع تلقائيًا المواطنين أصحاب الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، وتوقيع الكشف الطبى لقياس الوظائف الحيوية، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتسلم كارت المتابعة لتلقى الجرعة الثانية.

مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا

قامت وزارة الصحة والسكان، بزيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، كما ناشدت المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

عن مواعيد التطعيم بمراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالجمهورية، أكدت أنه يتم استقبال المترديين من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

فعالية لقاح فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينيكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

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وأضحت أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت 5 مليون جرعة، من بينها 2 مليون و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة "أسترازينيكا"، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.