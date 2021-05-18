الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رحيم: دراسات تسويقية لمساعدة مصدري مطروح على فهم الأسواق الدولية

رئيس الغرفه التجاريه
رئيس الغرفه التجاريه بمطروح

قال أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة مطروح، إن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بالمصدرين في المحافظة، حيث تقوم بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري بموافاة المصدرين بكافة الفرص التصديرية والمناقصات العامة التي يعلن عنها في الخارج.

وأوضح رحيم، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك دعما للصادرات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، مشيدا بمنظومة العمل المتطورة للتمثيل التجاري المصري والتى تضم المكاتب التجارية المنتشرة في دول العالم والمركز الرئيسي بالقاهرة، ما يؤدى إلى تمكين قطاع الأعمال المصري وتشجيعه على التصدير والدخول في شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب.

وأكد أن الغرفة تقوم أيضا بنشر كافة الدراسات التسويقية التي تساعد مصدري مطروح على الفهم الجيد لطبيعة الأسواق الدولية وظروف المنافسة بها، كذلك المتغيرات والتطورات العالمية، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة على توعية تجار مطروح بكافة القرارات والقوانين التى تصدر أولا بأول.

وكان طالب محمد جمال، المتحدث باسم أصحاب المحال التجارية في مطروح، اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، بالنظر في مواعيد التشغيل للمحال التجارية طبقا لطبيعة المحافظة السياحية أسوة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم أصحاب المحال التجارية في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن القانون أعطى الصلاحية إلى المحافظين في تعديل المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية في المدن السياحية، مضيفا أن أصحاب المحال التجارية لا يعملون إلا في موسم الصيف والأعياد.

وأكد أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية في محافظة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور، أنه سيتم على الفور مخاطبة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة  رئيس مجلس الوزراء، للنظر في قرار غلق المحال التجارية الجديدة؛ نظرا لطبيعة المحافظة السياحية.

الغرفة التجارية المصدرين التمثيل التجاري المصري دعم الصادرات المصرية مطروح

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