الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق شب داخل مخزن بالخانكة: سيجارة وراء الاشتعال

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب فى مخزن للفايبر بالخانكة إثر اشتعال النيران به دون خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد اشتعال النيران فى مخزن فايبر بدائرة مركز الخانكة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها وتبين أن المخزن على مساحة 400 متر ومهجور منذ فترة ولا يوجد به عمال ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق (عقب سيجارة) ألقاه مجهول واشتعلت النيران بفعل الرياح، ليتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية حريق القليوبية سيارات الإطفاء مخزن

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