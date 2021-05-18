تونس: تطعيم 628 ألفًا و107 بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن أن 628 ألفًا و107 أشخاص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(66) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة- بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الإثنين، بالجرعة الأولى بلغ 28 ألفًا و138 شخصًا، في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 195 ألفًا و507 أشخاص.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونًا و767 ألفًا و129 شخصًا.

وجدَّدت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و728 ألفًا و960 حالة، ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و356 ألف و015 حالة، وسجَّلت حالات التعافي 139 مليونًا و552 ألفًا و386 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.