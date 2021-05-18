جدول الدبلومات الفندقية والخدمات السياحية والتعليم المزدوج

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021، متضمنه عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات و لجان السير وضوابط الامتحانات حرصا على صحة وسلامة الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الاتفاق مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الحالي 2020-2021، قد انطلق يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث توجه ما يصل إلى 24 مليون طالب وطالبة إلى 60 ألف منشأة تعليمية، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، وسط إجراءات احترازية وصحية وأمنية مشددة للوقاية من تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي جدول الدبلومات الفنية الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج

جداول التعليم الفني

جداول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جداول التعليم الفني

جدول التعليم الفني

جدول التعليم الفني