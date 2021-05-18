تحرير 12 محضرًا خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز المنيا

قال اللواء إسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري نفذت 3 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، خلال عطلة عيد الفطر، بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ومتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

وأكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 12 مخالفة بمركزي، سمالوط والمنيا، منها 8 مخالفات، باجمالي وزن، 42.750 كجم لحوم بلدي (بقري، وماعز)، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، و4 مخالفات، باجمالي وزن (32 كجم أسماك مملحة، و30 كجم لحوم بقري، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير الطب البيطري أن محافظ المنيا شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، ومراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها وتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات لمقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشار مدير الطب البيطري إلي أن المديرية تكثف حملاتها بصفة دورية علي محال بيع وعرض الأغذية والجزارة واللحوم المجمدة والأسماك العادية والمملحة لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي؛ حرصًا على أرواح وحياة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.