الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عامل مزق صاحب مطعم في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب مطعم بسبب نشوب خلاف بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي السلاح المستخدم في الجريمة.
 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل حيث قام عامل بطعن صاحب مطعم وتم نقله إلى المستشفى علي أثره لقي مصرعه متأثرا بإصابته.
على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث وتبين صحة الواقعة ووفاة المدعو (ع. ا)، صاحب مطعم بطريق الـ21 بحي العجمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت لاحق ورد بلاغ من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شخص في حالة إعياء شديدة نتيجة تعرضه لطعنة وإصابته بجروح قطعية متفرقة.
وتبين أن مرتكب الواقعة عامل، له معلومات جنائية مسجلة، إثر نشوب خلاف بين الطرفين، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم بالواقعة عقب هروبه.
وبالمعاينة والفحص وسؤال شهود العيان تبين أنه حال تواجد المتوفى بالمطعم ملكه فوجئ بقيام المتهم عامل سابق بالمطعم، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفرا هاربا وذلك لوجود خلافات عمل سابقة بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين" فى إرتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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