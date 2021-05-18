الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لتجنب الإصابة بـ«كورونا».. طبيب يُحذر من خطورة زيارة هذه الأماكن

فيروس
فيروس

قدم الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى العزل بمطروح سابقًا، قائمة بالأماكن التي يجب تجنبها خلال تلك الفترة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 وضمت القائمة التي نشرها "علام" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

- صالات الجيم 

 - المسارح والسينما وقاعات المؤتمرات المغلقة. 

- صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للمرأة.

 - القهاوى والكافيهات والمطاعم المغلقة. 

كما نصح بتأجيل الأفراح والمناسبات الاجتماعيه والعائلية، مشيرًا إلى أن زياره الأصدقاء في منازلهم كارثة.

 وشدد على ضرورة تأجيل الزيارات والعزومات العائلية في هذه الفترة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامة في حال الضرورة، ناصحًا بتجنب الذهاب لدور العبادة، خاصة كبار السن.

ونوه بأن الملاهي من أخطر الاماكن لما فيها من تلامس واختلاط ويجب تجنبها في وقت الحالي، مشددًا على ضرورة تجنب الزيارة في المستشفيات وتجنب الكشف داخل المستشفيات طالما لا يوجد شيء مقلق.

 

 

 

 

 

 

مستشفيات مؤتمر اجتماع فيس بوك التزام

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