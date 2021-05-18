ارتفاع ضحايا «مجزرة العيد» بالخانكة إلى 3 بعد وفاة أحد المصابين

لقى شاب مصرعه "أحد المصابين" في مجزرة أسرية ارتكبها عاطل في قرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وكان محتجزا بالعناية المركزة بالمستشفى في حالة خطيرة.

تعود أحداث الواقعة، إلى اقتحام عاطل منزل شقيق طليقته خلال حفل خطوبة ابنته وأطلق النيران بسلاح ناري "طبنجة" أسفرت عن مقتل ابنته وخالها وإصابة نجله و2 آخرين لاعتراضه على خطبة ابنته وانتحر بعد ذلك واليوم توفى أحد المصابين "أحمد ص.ل" 29 سنة، كان محتجزا في العناية المركزة وحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بعمل مناظرة للجثة والتصريح بالدفن وانتداب الطب الشرعي لتشريحها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن للجنوب، يفيد بقيام "محمود ق.غ" عاطل باقتحام منزل شقيق طليقته بقرية سرياقوس مركز الخانكة وإطلاق النيران من سلاح ناري "طبنجة" وأسفر عن مصرع نجلته وخالها وإصابة نجله و2 آخرين لاعتراضه على خطبة إبنته وعقب ذلك انتحر بإطلاق النيران على نفسه، وعثر على جثته بجوار مسكنه غارقا في دمائه وبجواره السلاح الناري "طبنجة" المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين اقتحام بائع خضروات انتحر لاحقا، محل إقامة طليقته "ف.ل.ع"، 35 عاما، في منزل شقيقها خلال الاحتفال بخطبة ابنته وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى "طبنجة 9 مم"، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته "أ.ل.ع"، 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم "ص.م.ق"، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن.