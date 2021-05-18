وزيرا التخطيط والشباب في 3 اجتماعات بلجان مجلس الشيوخ اليوم

تشهد لجنتا الشئون المالية والاقتصادية والشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ثلاث اجتماعات مهمة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وتعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تمام الثالثة عصرًا اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لاستكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022.

وتعقد لجنة الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، اجتماعين في تمام الثانية ظهرًا والثالثة ونصف عصرًا برئاسة النائب عصام حجازي رئيس اللجنة، لمناقشة الإشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية الخاصة ومراكز التنمية الشبابية.

وعلى مستوى لجان مجلس النواب، تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات على مدار يومي الأربعاء الخميس، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية لعدد من الهيئات بمحافظتى القاهرة والجيزة والإسكندرية.

حيث تعقد اللجنة اجتماعين غدًا الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

والثانى لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

وتعقد اجتماعين الخميس، الأول لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة.

والاجتماع الثانى لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، للهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة الجيزة.

وتعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعًا غدًا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وكذا الصيغة النهائية التي انتهى إليها مجلس الشيوخ بشأن ذات مشروع القانون، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.