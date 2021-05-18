مصدر بـ«عملية كورونا»: ذروة الإصابات خلال 14 يومًا من انقضاء العيد

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من المتوقع أن تكون ذروة الموجة الثالثة من الإصابة بفيروس كورونا خلال 14 يومًا من انقضاء عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن وزارة الصحة والسكان رصدت أمس الإثنين، انخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها، مؤكدًا أن هذا الانخفاض لا يعني انكسار الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.

وشدد المصدر على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السلوكيات الخاصة بالمواطنين هي التي ستحدد الفترة الزمنية بذروة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت المصدر إلى أن البروتوكولات العلمية التي وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ساهمت في علاج المصابين بأعراض بسيطة الي متوسطة بنسبة كبيرة وصلت إلي 95% وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا من اللجنة للحد من دخول المصابين في المرحلة الحرجة التي تحتاج إلي أجهزة التنفس الصناعي وأسرة الرعايات المركزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 546 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182024 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1188 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 246909 من ضمنهم 182024 حالة تم شفاؤها، و14388 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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