«طوارئ العمال» يساهم فى صرف 878 مليونا لعمال المنشآت السياحية المتعثرة

ساهم صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، في مساندة الكثير من المنشآت التي توقفت عن صرف أجور عمالها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى تلك الأزمات وتتحسن الأحوال المالية للمنشأة، كما كان له دور كبير في صرف أجور عمال المنشآت المتعثرة بسبب جائحة كورونا.

1.1 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه من الصندوق حتى ديسمبر 2020

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق منذ إنشائه بلغت مليار و104 ملايين و900 ألف جنيه، استفاد منها 411 آلاف و366 عاملًا، يعملون في 3602 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

صرف 702 مليون و911 ألف جنيه إعانات للعمال خلال 2020

وأشار سعفان إلى أنه تم خلال العام الماضي 2020، صرف 702 مليون و911 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ، منهم 554 ملايين و470 ألف جنيه للدفعات الثلاثة للعاملين بالسياحة، حيث استفاد منها 362 ألفا و490 عاملا يعملون في 5602 منشأة متعثرة بسبب جائحة كورونا.

878 مليون جنيه لعمال المنشآت السياحية المتعثرة

وقام الصندوق بصرف 297 مليونا و375 ألف و378 جنيها قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة على (دفعة واحدة)، لـ127 ألفاً و601 من العاملين بـ2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وكان إجمالي الدفعة الأولى التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين بـ 2764 منشأة سياحية، في حين كانت الدفعة الثانية والثالثة التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة، 371 مليونا و874 ألفا و382 جنيها لنحو 175 ألفا و54 من العاملين بـ 2655 منشأة سياحية، ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه لقطاع السياحة على 5 دفعات نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا مبلغ 878 مليونا و121 ألفا و760 جنيها.

في حين أنه تم خلال عام 2021، صرف 60 ألفاً و566 جنيهًا من الصندوق لـ75 عاملا بشركة انفينتي للتوكيلات والتوريدات، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، كما تم صرف 24 ألفاً و148جنيهًا من الصندوق لـ27 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، وصرف 100 ألفاً و483 جنيهًا لـ62 عاملا بالشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن بمحافظة الأقصر، في حين تم صرف 178 ألفاً و915 جنيهًا، لـ262 عاملا بشركة صيانة الطائرات "إيه إم سي" للنقل الجوي.

كما تم خلال عام 2021، صرف 3 ملايين و473 ألفاً و631 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ2658 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وتم أيضا صرف دفعة أخرى لهم بمقدار 3 ملايين و478 ألفاً و294 جنيهًا لـ2661 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ودفعة أخرى بنحو 3 ملايين و483 ألفاً و233 جنيهًا لـ2665 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ودفعة أخرى أيضا بنحو 3 ملايين و288 ألفاً و22 جنيهًا، لـ2676 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية.