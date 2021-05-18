توريد 11.8 ألف طن قمح لشون وصوامع قنا

تباشر صوامع وشون محافظة قنا، استقبال محصول القمح منالمزارعين، وسط إجراءات احترازية، وبلغ إجمالي ما جرى توريده حتى صباح اليوم الثلاثاء بمراكز 118909 ألف طن و 947 كيلو من الأقماح.

وأكد الدكتور مظهر أبو العلا مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بقنا، أنه يجري فحص الأقماح واختبار جودتها، وخلوها من الشوائب، قبل استلامها مع استبعاد الفاسد منها من قبل اللجان المختصة للهيئة بالصوامع.

وكان قد تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا منذ ايام، أعمال استلام الأقماح بصوامع المراشدة والترامسة، وذلك للإطمئان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة المعدة مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأعلن الداودي أن صوامع محافظة قنا، ان الأقماح التي يتم استقبالها في الشون والصوامع منذ بداية الموسم، التي يجري فحصها من قبل اللجان المختصة قبل استلامها داخل الصوامع لضمان جودتها.

وأضاف أن المحافظة قدمت كل التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يجري تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، ذلك لمتابعة الكميات التي يجري توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون على مستوى مراكز المحافظة التسعة يوميًا.

وشدد المحافظ على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، تسخير كافة التسهيلات للمزارعين خلال عملية التوريد، مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد اعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز بمدن ومراكز المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير 60 مخالفة تموينية مختلفة .

وأوضح محافظ قنا أنه جرى تحرير محضر بعدد 10 جوال مكرونة مجهولة المصدر ومحضر بعدد 40 جوال دقيق فاخر مجهول المصدر ومحضر بعدد 125 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و 14 محضر مخالفة عدم الاعلان عن قائمة التشغيل و 11 محضر مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات و 8 محاضر مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و 2 محضر مخالفة عدم اعطاء إيصال الصرف للمواطن و 12 محضر مخالفة توقف عن الانتاج و محضر عدم الالتزام بالتعليمات .

