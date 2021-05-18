الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تقدم التطعيم بلقاح كورونا» يقلص حظر التجوال الليلي في إيطاليا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية تقليص حظر التجول الليلي ساعة واحدة، كإجراءات جديدة؛ مع انخفاض حالات الإصابة والوفيات الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بفضل تقدم عملية التطعيم الوطنية.
وأوضحت الحكومة الإيطالية - في مرسوم حكومي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن الجدول الزمني الجديد سيدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، أي اليوم التالي لنشر المرسوم الحكومي في الجريدة الرسمية، مضيفة أنها تسعى إلى تقصير حظر التجول مجددا لاحقا؛ ليبدأ من منتصف الليل اعتبارًا من 7 يونيو القادم وإلى إلغائه تماما، طالما تسمح بيانات العدوى بذلك، من يوم 21 يونيو المقبل.
 

وأضافت أن السلطات ستسمح بفتح مراكز التسوق والمحلات التجارية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من نهاية الاسبوع المقبل، 22-23 مايو الجاري، مشيرة إلى أن المرسوم يتضمن أيضا فتح الأحداث الرياضية أمام الجمهور في الملاعب والصالات المفتوحة اعتبارًا من مطلع يونيو وفي تلك المغلقة في بداية شهر يوليو، ولكن ضمن الحدود المحددة مسبقا (بحيث لا يتجاوز الجمهور 25% من السعة القصوى وفي أي حال لا تتجاوز أعدادهم ألف شخص في الهواء الطلق و 500 في المنشآت الرياضية المغلقة).
 

وفيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

الحكومة الإيطالية كوفيد-19 كورونا كورونا المستجد

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