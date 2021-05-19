مصادرة 60 شيشة وتحرير 4 محاضر لخرق مواعيد الغلق فى الإسماعيلية

شن حي ثالث بمدينة الإسماعيلية حملة مكبرة، تمكنت من مصادرة 60 شيشة من المقاهي المخالفة وحررت 4 محاضر لخرق مواعيد الغلق، كما راجعت تراخيص 3 محال وحررت محضرين بيئة إلى جانب مراجعة تراخيص بعض معارض السيارات المخالفة وتشميع معرض لعدم وجود ترخيص.

تمت الحملة بمعاونة شرطة المرافق وقوة من قسم شرطة ثالث في حضور اللواء جمال عناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، و محمود الصوري، رئيس الحي، ونائب رئيس مجلس مدينة الإسماعيلية، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الإحترازية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمود الصوري، رئيس الحي فى بيان له، إن الحملات مستمرة بشكل يومي لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الإحترازية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما وجه اللواء مجدي عنان سكرتير عام محافظ الإسماعيلية بتشديد الرقابة والدفع بحملات يوميا للمرور علي المحال التجارية وغلق المحلات المخالفة لفرض الانضباط والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.

وتواصل الأجهزة الرقابية ببالإسماعيلية شن حملات علي المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات لمتابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالغلق في تمام الساعة 9 مساء ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة للوباء.

وأكد السكرتير العام على تشديد الرقابة والدفع بحملات يوميا للمرور علي المحال التجارية وغلق المحلات المخالفة لفرض الانضباط والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.