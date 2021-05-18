الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ركود الاقتصاد الهولندي في الربع الأول.. وانكمش الناتج المحلي بنسبة 0.5%

هولندا
هولندا

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي الهولندي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد عاد إلى الركود في الربع الأول، وذلك وسط تراجع الإنفاق المنزلي والحكومي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بعد انكماش بنسبة 0.1 % في الربع السابق.
ومع انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، تكون هولندا قد دخلت من الناحية الفنية في حالة من الركود في الربع الأول. 

وكان اقتصاد البلاد قد سجل تعافيا قويا في الربع الثالث من عام 2020، بعد تخفيف تدابير احتواء كورونا.
وكان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقل بنسبة 3.4 % عن مستوى ما قبل الجائحة.
وأظهر تحليل للبيانات أن إنفاق الأُسر انخفض بنسبة 5ر3%، فيما تراجع الإنفاق الحكومي بـ 1.5%، إلا أن الاستثمار نما بـ 3.7 % .
وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 1.6 % و1.3% على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % ، وهو نفس المعدل للربع الرابع من 2020 .

وفي سياق أخر،  أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 7.45 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.
وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 140 ألفا و915 جرعات في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين. 
وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعًا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.63 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و725.
وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و11 أسبوعًا. 

 يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

الصادرات اقتصاد كورونا الجائحة اللقاحات

الأكثر قراءة

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

رابط موقع وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة