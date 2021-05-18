ركود الاقتصاد الهولندي في الربع الأول.. وانكمش الناتج المحلي بنسبة 0.5%

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي الهولندي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد عاد إلى الركود في الربع الأول، وذلك وسط تراجع الإنفاق المنزلي والحكومي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بعد انكماش بنسبة 0.1 % في الربع السابق.

ومع انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، تكون هولندا قد دخلت من الناحية الفنية في حالة من الركود في الربع الأول.

وكان اقتصاد البلاد قد سجل تعافيا قويا في الربع الثالث من عام 2020، بعد تخفيف تدابير احتواء كورونا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقل بنسبة 3.4 % عن مستوى ما قبل الجائحة.

وأظهر تحليل للبيانات أن إنفاق الأُسر انخفض بنسبة 5ر3%، فيما تراجع الإنفاق الحكومي بـ 1.5%، إلا أن الاستثمار نما بـ 3.7 % .

وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 1.6 % و1.3% على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % ، وهو نفس المعدل للربع الرابع من 2020 .

وفي سياق أخر، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 7.45 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 140 ألفا و915 جرعات في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعًا، ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.63 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و725.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و11 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.