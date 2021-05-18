الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة الملاحة بميناء الإسكندرية تستقبل 222 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 222 ألف طن تقريبا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 2893 حاوية مكافئة. 

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 46 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ هذا وقد تم دخول وخروج عدد 5621 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. 

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد انتظمت حركة الملاحة والبضائع  بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي  البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 122 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1548 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 25 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 32 سفينة حيث تنوعت تلك السفن مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كما شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت  أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1667 حاوية مكافئة. 

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 40 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ هذا وقد تم دخول وخروج عدد 14368 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. 

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 100 ألف طن تقريبا تضمنت حاويات وغلال وصب سائل كما تم دخول وخروج عدد 8973 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. 

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 20 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ، كما تم خروج قطار مكون من 25 عربة محملة بالغلال ومتجه إلى المنيا. 

هذا وقد شدد  الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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