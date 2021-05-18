الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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القبلة

رئيس جامعة الأزهر يطالب الجميع بسرعة العمل للانتهاء من ملف التحول الرقمي

رئيس جامعة الأزهر يطالب إداراة الكليات بالانتهاء من ملف التحول الرقمي

محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي

 طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جميع الكليات والوحدات الإدارية بسرعة الانتهاء من إرسال البيانات لإدارة الجامعة؛ من أجل الانتهاء من ملف التحول الرقمي. 
 

 وأوضح رئيس الجامعة خلال جولة تفقدية، اليوم، بإدارة الجامعة بمدينة نصر، رافقه خلالها الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، أن ملف التحول الرقمي هو توجه الدولة نحو العبور إلى مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وجامعتنا العريقة، وذلك في أثناء مروره على مكاتب الموظفين بإدارة الجامعة مقدمًا لهم التهنئة عقب عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك، وقد طالبهم بالجد والاجتهاد في ملف التحول الرقمي بجميع إدارات الجامعة للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
 

 كما تفقد أعمال البناء بمسجد الجامعة الجديد والذي يقام بالجهود الذاتية؛ للوقوف على آخر ما وصلت إليه، وطالب الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال المئذنة.

كان  “المحرصاوي”، ترأس، أمس  الاثنين،اجتماع  متابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتجديدات بالمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على ما تم من أعمال الصيانة والتجديد. 
   

وخلال الاجتماع طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن بالمباني التي يجري بها أعمال الصيانة والتجديد، مشدد على  ضرورة وأهمية العزل الجيد  لاسقف المباني، وأن تكون الخزانات التي تعلو المباني من مادة الإستانلس المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، كما شدد رئيس جامعة الأزهر على الاهتمام بالمساحات الخضراء بين المباني وبعضها البعض، وأماكن الانتظار والمتنزهات للطالبات. 
  

الأزهر رئيس جامعة الأزهر الدكتور المحرصاوي مصر جامعة الأزهر الشريف

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