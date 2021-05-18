الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 13 محضرا ومصادرة 31 شيشة في حملة على محال ومقاهي سوهاج

محاضر شيشة
محاضر شيشة

شنت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مساء أمس الاثنين، حملة على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لمحال تجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة قانونا، وتحرير 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامة، ضبط ومصادرة 31 شيشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تطهير ورش حوالي 48 شارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا والمجالس القروية التابعة لها بالإضافة إلى عدد من المصالح الحكومية والخدمية ومستشفى طهطا العام.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، كانت شنت حملة على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، أسفرت عن غلق وتشميع مقهى لوجود عدد كبير من المواطنين بعد مواعيد الغلق المقررة قانونا، تحرير 3 محاضر لمحال تجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق التي تبدأ من الساعة التاسعة مساءا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم تحرير 3 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وتم ضبط ومصادرة 11 شيشة واتخاد كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل جرى رش وتطهير حوالي 52 شارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا والمجالس القروية التابعة لها بالإضافة إلى عدد من المصالح الحكومية والخدمية ومستشفى طهطا العام.

من جانبها أكدت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، على استمرار المتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق والحرص الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

التزام سوهاج حملة ضبط غلق

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