صحيفة مغربية عن «الاختيار»: دراما دحرت «داعش» وفضحت جرائمه

أشادت صحيفة المغرب بمسلسل «الاختيار2: رجال الظل» ، مؤكدة أن المسلسل دراما نجحت في دحر «داعش» الإرهابي كما دحرتها الجيوش.

وتابعت الصحيفة: المخرج بيتر ميمي نجح للعام الثاني من خلال مسلسل الاختيار فى تسليط الضوء على دموية داعش وكيفية سيطرة الدولة على مفاصل الإخوان.

وأضافت: المسلسل مكتوب بالوجع والحب، حب الوطن والدفاع عن استقلاله وحريته من أعداء الحياة، ففي الجزء الاول الذي الفه باهر دويدار ركز على بطولات أفراد الجيش المصري تحديدا الشهيد المنسي الذي استشهد في كمين البرث ليعود في الجزء الثاني لهاني سرحان باسم «الاختيار: رجال الظل» ويقترب من غرف العمليات والأمن المركزي والشرطة ومن يفككون تحركات داعش قبل تنفيذ عمليات إرهابية.

وذكرت أن أحداث المسلسل مترابطة مع الجزء الاول بل توضح بعض الاحداث الغامضة، فجمهور الجزء الاول تساءل عن منفذ عملية البرث وكان وراء استشهاد أحمد المنسي لتكون الاجابة في الحلقة 22 من الجزء الثاني ويعرف المتابعون انّ منفذي العملية ضباط شرطة منشقين باعو أنفسهم للشيطان بالانضمام لداعش على غرار «خيرت السبكي» (ابو علي المهاجر) وحنفي جمال (ابو عمر).

الجزء الثاني بطولة كريم عبد العزيز الحاصل على افضل جائزة عن أدائه لشخصية «زكريا يونس» اسم مستعار لحماية الشخص الحقيقي، أحمد مكي «يوسف الرفاعي» (اسم مستعار أيضا) واختيار اسماء مستعارة كان الهدف منه امنيا لانّ الاشخاص الحقيقيين لازالوا في الخدمة ويعملون في مواقع حساسة، و اياد نصار لشخصية «محمد مبروك» (الاسم الحقيقي للشخص واستشهد في نوفمبر 2016، قبل شهادته في المحكمة بقضية التخابر، الذي غنى له الكينغ محمد منير «زفة الشهيد» ويقول فيها: «سلام عظيم لشهيد رايح عالجنة، الدم حنّى البدن والدم موش حنة، يوم ما نادت مصر كان اول الطالعين، الزفة زفة جدع اسمر، مبروك شهيدك بطل ومصر بيه تفخر» وحققت ملايين المشاهدات على «يوتيوب» بالإضافة إلى أحمد سعيد عبد الغني بشخصية الرائد أحمد فايز، أحمد علي فى شخصية محمد وحيد (مثلت بملابس الشهيد الحقيقية)، أحمد رفعت بشخصية الشهيد أحمد جاد وثلاثتهم من ابطال ملحمة الواحات.

وأضافت الصحيفة: «الاختيار2» تتمازج فيه مقومات العمل الإبداعي المتكامل من دقة في التصوير، اداء الممثلين، روعة المونتاج، ولأغنية «الجينيريك» تأثيرها أيضا فهى تقدم جرعة الامل الدائمة في مقاومة الإرهاب والفكر المتطرف.