«الجارديان» تثمن بدء أعمال التجريف لتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس

إشادة بريطانية بالتجديدات في قناة السويس

أشادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بعزم الحكومة المصرية توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرة إلى أن 10٪ من التجارة العالمية يمر عبر القناة وحدها التي تمثل مصدر محوري للعملات الأجنبية للبلاد، وبحسب الأرقام الرسمية ، مرت حوالي 19 ألف سفينة عبر القناة العام الماضي.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات هيئة القناة، بشأن البدء في تنفيذ أعمال التجريف لتوسعة المجرى الملاحي للقناة وتمديد مسار ثان يسمح بحركة مرور في اتجاهين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة أعلنت إنها بدأت أعمال الجرف لتمديد مسار ثان يسمح بحركة مرور في اتجاهين في القسم الجنوبي من القناة بالقرب من المكان الذي توقفت فيه سفينة الحاويات العملاقة "ايفر جيفن" لمدة ستة أيام في مارس الماضي.

وأعلنت هيئة قناة السويس هذا الأسبوع أنها تخطط لتمديد مسار قناة ثانٍ افتتح في عام 2015 بمقدار 10 كيلومترات ليصبح طوله 82 كيلومترا ، وسيوسع ويعمق مسارًا واحدًا في الطرف الجنوبي للقناة، مشيرا إلى أن العمل بدأ بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي "بالبدء فورا في تنفيذ خطة التنمية المقترحة ووضع جدول زمني للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن".

ويشمل المشروع، الذي اعتمده الرئيس السيسي توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من القناة حيث جنحت السفينة العملاقة، حيث كشفت هيئة قناة السويس عن خطة التوسعة مشيراً إلى أنها "ضرورية لتحسين ملاحة السفن، وستؤدي تحسينات في قدرة المرشد وقبطان أي سفينة على الإبحار داخل القناة".

وذكرت الصحيفة أن توقف سفينة الحاويات "إيفر جيفن" التي يبلغ ارتفاعها 440 مترا في الجزء الجنوبي من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس أدى إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي ، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وتابعت: "أدى الحظر الذي استمر ستة أيام في مارس إلى تعطيل الشحنات العالمية، وأُجبرت بعض السفن على سلوك الطريق البديل الطويل حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي لإفريقيا ، مما تطلب وقودًا إضافيًا وتكاليف أخرى. انتظرت مئات السفن الأخرى في مكانها حتى ينتهي الانسداد."

وأوضحت أن "ايفر جيفن" لا تزال محملة بآلاف الحاويات ، وهي محتجزة في بحيرة Great Bitter Lake بين امتدادين من القناة ، وسط نزاع حول دعوى تعويض من هيئة قناة السويس ضد مالك السفينة الياباني شوي كيسن.

وتكبدت هيئة قناة السويس خسائر إجمالية بلغت 916 مليون دولار بسبب جنوح "إيفر جيفن" الذي أغلق أسرع رابط بحري بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبًا، نظرًا لكون القناة أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، ما يؤكد حرص البلاد على ضمان احتفاظها بهيمنتها على الممرات التجارية بين آسيا وأوروبا.