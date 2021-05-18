الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 13 ألف قطعة ألعاب نارية في حملة بسوهاج

ضبط 13 ألف قطعة ألعاب
ضبط 13 ألف قطعة ألعاب نارية

نفذت إدارة مباحث التموين بسوهاج مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل.
حيث تم ضبط 54 قضية من بينها ضبط 21 طنا و600 كيلو أسمدة غير مصرح بتداولها بالأسواق وضبط 14 ألفا 161 قرص برشام داخل محل بقاله و13465 قطعة الألعاب نارية قبل ترويجها وضبط دقيق مدعم ولحوم فاسدة.

وجاءت تفاصيل الحملة ضبط مدير مسئول عن محل أسمدة - ويقيم دائرة مركز طهطا لحيازته وعرضه كمية من الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها خارج التنمية والإئتمان الزراعي وتم ضبط "10" أطنان أسمدة وضبط صاحب محل أسمدة بمنطقة مشروع غرب طهطا ، ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة لتجميعه وعرض كمية من الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها خارج بنك التنمية والأئتمان الزراعى وتم ضبط "6" أطنان أسمدة .

كما تم ضبط صاحب محل ردة وأعلاف ويقيم دائرة مركز جهينة لإدارة منشأه بدون ترخيص وتم ضبط "5" أطنان ، 600 كيلوجرام رده خشنة وضبط مدير مسئول محل بقالة بالجمله ويقيم  دائرة مركز طهطا لحيازة وعرض أدوية محظور بيعها خارج الصيدليات وتم ضبط "14.161" قرص برشام كيتوفان ، نوفاجين ، ريفو بانادول ، فلورست ، ايباموكس ، كونجستال.

وأستكملت الحملة أعمالها وتم ضبط صاحب مخزن ألعاب نارية دائرة قسم طهطا لإدارة منشأه بدون ترخيص وحيازة سلع مجهوله المصدر بدون فواتير ، وضبط " 13465" قطعه ألعاب ناريه مختلفه الأنواع ، وضبط صاحب كشك لبيع السجائر بجوار سور المحطة ويقيم الغياتيه دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير – وتم ضبط "247 علبه سجائر وضبط  "900" كيلو جرام  دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء و"130" كيلو جرام أسمال مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "100" كيلوجرام  أسماك مملحة غير صالحة للأستهلاك الأدمي قبل بيعها بالأسواق و"80" كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي قبل بيعها بالأسواق و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين.

المخابز تحقيق مباحث التموين بدون ترخيص ضبط مدير وزير لوز الاسواق

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