انطلاق معسكر منتخب اليد بالغردقة استعدادًا لأولمبياد طوكيو

استقبلت مدينة الغردقة اليوم، المنتخب المصري لكرة اليد، لبدء معسكره المغلق استعداد لأولمبياد طوكيو 2021، في أحد المنتجعات السياحية الرياضية الكبرى جنوبي مدينة الغردقة.

وقال محمد عيد أحد مسؤولي المنتجع الرياضي المحدد لإقامة معسكر المنتخب ومنسق معسكر المنتخب المصري لكرة اليد، أنه تم استقبال المنتخب كما يليق بهم، مؤكدًا أن المنتخب وصل للغردقة لبدء معسكره المغلق في الغردقة، مساء اليوم، وذلك استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، والتي ستقام في يولیو المقبل، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية ومعهامنتخبات "الدنمارك، السويد، اليابان، البرتغال، البحرین".

وأكشف عيد، أن المنتخب المصري لكرة اليد، يبدأ معسكره المغلق بالغردقة في نفس المنتجع الرياضي، الذي أقيم فيه المنتخب معسكرهالتدريبي قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي من العام الجاري، بناءًا على رغبة المدير الفنيالإسباني روبرتو جارسيا، والذي أشاد بالغردقة والمنتجع السياحي الرياضي وجو الغردقة، لافتًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية، تجعلها محط أنظار الفرق العالمية الكبرى.

وأوضح منسق منتخب مصر لكرة اليد بالغردقة، أن للاعبي والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا بالمعسكر الأول أشادوا بمدينة الغردقة،مؤكدين علي توافر كافة الاحتياجات اللازمة لهم وتوفير كل سبل الراحة لأفراد المنتخب.

كانت أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة اليد، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي شهدت تواجد كل من الدنمارك والسويدوالبرتغال واليابان (البلد المنظم) والبحرين.

وأجريت قرعة قرعة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 والتي من المقرر أن تقام في الصيف الجاري، حيث شهدت القرعة تواجد المنتخب المصري معنظيره الدنماركي حامل لقب آخر نسختين من كأس العالم والتي كان آخرها في مصر.

مجموعات بطولة طوكيو لكرة اليد

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

أما المجموعة الثانية جاءت كالتالي: الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - مصر - البحرين.

وكان من المقرر أن تقام منافسات أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي إلا أن تم تأجيلها للصيف القادم من العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).