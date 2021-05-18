الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعقيم المنشآت الحكومية بالإسماعيلية بعد العودة من إجازة العيد

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مدى التزام الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك واستئناف العمل في الدواوين.

شدد محافظ الإسماعيلية، خلال متابعته، علي تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بدور العبادة وجميع المنشآت الحكومية والبنوك وماكينات الصراف الآلي والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والمواقف والمنشآت الخدمية والحيوية التي يتردد عليها المواطنين بشكل يومي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

في السياق ذاته، تابع المحافظ جهود مركز ومدينة الاسماعيلية، فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للموقف العمومي والداخلي للمحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تابع "بشارة"، قيام الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والاحياء الثلاث بتعقيم المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك إستعدادا لاستقبال المواطنين بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع جهود مديريات القوى العاملة والشباب والرياضة بتطبيق الإجراءات الإحترازية وتعقيم وتطهير المبانى الادارية والمكاتب الداخلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر خاصه في الشوارع الغير رئيسية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين. مشيدا بالتزام مواطنى الإسماعيلية وتمتعهم بقدر كبير من التحضر والوعى فى التعامل مع الأزمات.

وعلى الجانب الآخر، أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء و سكرتيري القرى، لافتا إلى أن الحركة تهدف ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الإسماعيليةفي قراره رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢١، محمد محمد إبراهيم الشحات من العاملين بحي ثان الإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية سرابيوم و إنهاء تكليف شاكر عمر محمد سليمان من العمل رئيسا لقرية سرابيوم و عودته لعمله الأصلي بمركز و مدينة أبو صوير.

كما تم تكليف مصطفي سعيد مهدي زاهر من العاملين بمديرية الإسكان و المرافق بالإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية الجزيرة الخضراء.

تضمن القرار تعديل تكليف عبد الصمد سليم أحمد محمد من العمل سكرتيرا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيسا لقرية الواصفية.

وقرر محافظ الإسماعيلية، إنهاء تكليف محمد السيد أحمد إسماعيل من العمل رئيسا لقرية الواصفية، وعودته لعمله الأصلي بمديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية.

شمل القرار تكليف محمد هشام محمد نصار من العاملين بمركز و مدينة القصاصين الجديدة للعمل سكرتيرا لقرية الواصفية ،و إنهاء تكليف وائل رمضان هاشم من العمل سكرتيرا لقرية الواصفية و عودته لعمله الأصلي بمركز و مدينة الإسماعيلية.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم و يلغي أي قرارات تخالف هذا القرار.

الإسماعيلية تعقيم الإسماعيلية اخبار محافظة الإسماعيلية اليوم اخبار محافظة الاسماعيلية صحة محافظة الإسماعيلية كورونا عيد الفطر عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة