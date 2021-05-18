تعقيم المنشآت الحكومية بالإسماعيلية بعد العودة من إجازة العيد

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مدى التزام الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك واستئناف العمل في الدواوين.

شدد محافظ الإسماعيلية، خلال متابعته، علي تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بدور العبادة وجميع المنشآت الحكومية والبنوك وماكينات الصراف الآلي والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والمواقف والمنشآت الخدمية والحيوية التي يتردد عليها المواطنين بشكل يومي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

في السياق ذاته، تابع المحافظ جهود مركز ومدينة الاسماعيلية، فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للموقف العمومي والداخلي للمحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تابع "بشارة"، قيام الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والاحياء الثلاث بتعقيم المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك إستعدادا لاستقبال المواطنين بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع جهود مديريات القوى العاملة والشباب والرياضة بتطبيق الإجراءات الإحترازية وتعقيم وتطهير المبانى الادارية والمكاتب الداخلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر خاصه في الشوارع الغير رئيسية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين. مشيدا بالتزام مواطنى الإسماعيلية وتمتعهم بقدر كبير من التحضر والوعى فى التعامل مع الأزمات.

وعلى الجانب الآخر، أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء و سكرتيري القرى، لافتا إلى أن الحركة تهدف ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الإسماعيليةفي قراره رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢١، محمد محمد إبراهيم الشحات من العاملين بحي ثان الإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية سرابيوم و إنهاء تكليف شاكر عمر محمد سليمان من العمل رئيسا لقرية سرابيوم و عودته لعمله الأصلي بمركز و مدينة أبو صوير.

كما تم تكليف مصطفي سعيد مهدي زاهر من العاملين بمديرية الإسكان و المرافق بالإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية الجزيرة الخضراء.

تضمن القرار تعديل تكليف عبد الصمد سليم أحمد محمد من العمل سكرتيرا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيسا لقرية الواصفية.

وقرر محافظ الإسماعيلية، إنهاء تكليف محمد السيد أحمد إسماعيل من العمل رئيسا لقرية الواصفية، وعودته لعمله الأصلي بمديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية.

شمل القرار تكليف محمد هشام محمد نصار من العاملين بمركز و مدينة القصاصين الجديدة للعمل سكرتيرا لقرية الواصفية ،و إنهاء تكليف وائل رمضان هاشم من العمل سكرتيرا لقرية الواصفية و عودته لعمله الأصلي بمركز و مدينة الإسماعيلية.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم و يلغي أي قرارات تخالف هذا القرار.