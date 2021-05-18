رفع كفاءة وتطوير محاور مرورية جديدة لربط القرى بالمدن فى الإسماعيلية

بتكلفة تتجاوز الـ 110 مليون جنيه

تنفذ مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، 11 مشروعًا استكمالًا لخطة المحافظة في تطوير المحاور المرورية وربط قرى المحافظة بالشوارع الرئيسية بالمدن.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، فى بيان اليوم، إن تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها تتجاوز الـ 110 مليون جنيهًا، وبإجمالي أطوال 35 كيلو متر، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لربط القرى والمدن بطرق المشروع القومى للطرق، في إطار خطة الدولة لرصف الطرق السريعة، من أجل تشجيع الاستثمار، وزيادة آفاق التنمية والتيسير على المواطنين في التنقل بين المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة في المشروعات الكبرى.

أضاف الشيمي، إنه يجرى الآن ربط طريقى 36 الحربى و"مصر- الإسماعيلية الصحراوى" عن طريق مدينة المستقبل بأطوال ٨ كيلو متر وتكلفة 20 مليون جنيهًا، وطرح وترسية طريق بر أيسر ترعة السويس "الإسماعيلية- السويس الزراعى"، وذلك لربط مركز ومدينة الإسماعيلية بمركز فايد "منطقة زراعات التصدير" بطول 12 كيلو متر وبتكلفة 50 مليون جنيه.

وتابع، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه يجرى إنشاء مدخل المنطقة الحرة الإستثمارية وتوصيل مبنى خدمة المستثمرين بطريق "مصر -الإسماعيلية الصحراوى" بتكلفة 7 مليون جنيهًا، وربط طريق "الإسماعيلية -السويس الزراعى" بالإسماعيلية السويس الصحراوى حتى قرية الضبعية بتكلفة 3.7 مليون وبطول 2 كيلو متر.

كما يتم تطوير وتوسعة ورصف طريق الواصفية أبوصوير الموازى للسكة الحديد بتكلفة 8.5 مليون وبطول 3.3 كيلو متر، بالإضافة إلي توسيع وإعادة رصف طريق الجلاء نفيشة (أمتداد شارع محمد على)، بتكلفة 9 مليون جنيها بطول 3 كيلو متر وعرض 20 متر بتكلفة مليون جنيهًا.

أشار مدير الطرق بمحافظة الإسماعيلية، إلي تنفيذ طريق نفق 30 يونيو فوديكو، طريق بورسعيد الزراعى بطول 2 كيلو متر وتكلفة 3.5 مليون وعرض 10متر، وطريق التل الكبير وادى الملاك بطريق 76 الحربى بطول 6 كيلو متر وعرض 8 متر وتكلفة 107 مليون جنيهًا، وطريق معدية القنطرة غرب الموقف والمستشفى ومجلس المدينة بطول 4 كيلو متر وعرض 10 متر وبتكلفة 10 مليون، ضمن المشروع القومي.

كما يجري تطوير وتوسيع محور فؤاد عزيز غالى من ميدان 30 يونيو حتى صبرى مبدى، وشارع كنيسة الملاك صول 3 كم وعرض 25 كتر وبتكلفة 10 مليون، كذلك تطوير وتوسيع ورصف طريق المشير أحمد إسماعيل "الكوكاكولا" ومداخل الشيخ زايد والإعلام بطول 3 كيلو متر، وبتكلفة 9 مليون وعروض 22 متر.

