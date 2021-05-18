انطلاق الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بجامعة أسوان

انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة الثالثة التدريبية للأئمة والواعظات بكلية الهندسة جامعة أسوان، حيث جاءت تحت عنوان ''الإرشاد النفسي والاجتماعي''.

افتتح فعاليات الدورة الدكتور أيمن محمود عثمان، قائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة والدكتور فريد عبد الظاهر منسق الدورة والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم والمشرف علي تنظيم الدورة والدكتور محمد نجدي ابوطامع أحدالمحاضرين بالدورة والذي يلقي محاضرة بعنوان مواصفات الخطيب الواعظ (الواعظة ).

وأكد الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي أهمية التدريب طبقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف الذي يهدف إلي تدريب الأئمة والواعظات، وقدم الدكتور أيمن عثمان التحية والتقدير لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.

والعمل علي زيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.

وأشار الدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من هذه الدورات العمل علي صقل المواهب للأئمة والواعظات والارتقاء بسلوكهم لأنهم يمثلون قدوة للمجتمع وتنمية قدراتهم علي مواجهة مستجدات العصر.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين، عميد كلية الهندسة، أن هذه الدورة تقام لأول مرة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة والتي يراعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا وخاصة كلية الهندسة تتميز بموقعها القريب من موقف الإقليم باسوان وذلك تسيرا علي الأئمة والواعظات المتوافدين من مختلف مراكز محافظة أسوان.

الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان

الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان