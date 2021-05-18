الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بجامعة أسوان

الدورة الثالثة للأئمة
الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان

انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة الثالثة التدريبية للأئمة والواعظات بكلية الهندسة جامعة أسوان، حيث جاءت تحت عنوان ''الإرشاد النفسي والاجتماعي''.

افتتح فعاليات الدورة الدكتور أيمن محمود عثمان، قائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة والدكتور فريد عبد الظاهر منسق الدورة والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم والمشرف علي تنظيم الدورة والدكتور محمد نجدي ابوطامع أحدالمحاضرين بالدورة والذي يلقي محاضرة بعنوان مواصفات الخطيب الواعظ (الواعظة ).
وأكد الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي أهمية التدريب طبقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف الذي يهدف إلي  تدريب الأئمة والواعظات، وقدم الدكتور أيمن عثمان التحية والتقدير  لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.
والعمل علي زيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.
وأشار الدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من هذه الدورات العمل علي صقل المواهب للأئمة والواعظات  والارتقاء بسلوكهم لأنهم يمثلون قدوة للمجتمع  وتنمية قدراتهم علي مواجهة مستجدات العصر.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين، عميد كلية الهندسة،  أن هذه الدورة تقام لأول مرة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة والتي يراعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا وخاصة كلية الهندسة تتميز بموقعها القريب من موقف الإقليم باسوان وذلك تسيرا علي  الأئمة والواعظات المتوافدين من مختلف مراكز محافظة أسوان.

الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان
الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان
الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان
الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان
الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان
الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بأسوان
أسوان رئيس جامعة الواعظات الإرشاد النفسي جامعة أسوان نائب رئيس

الأكثر قراءة

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة