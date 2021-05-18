الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخميس.. أبطال «حرب أهلية» ضيوف «معكم» منى الشاذلي على CBC

أبطال مسلسل حرب أهلية
أبطال مسلسل حرب أهلية

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة يسرا ونجوم وأبطال مسلسل “حرب أهلية في برنامج” معكم"  منى الشاذلي على شاشة CBC في تمام التاسعة مساء، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين. 

ويكشف أبطال العمل كواليس التحضيرات له وردود الافعال، كما يتم استضافة نجم المسلسل باسل خياط عبر زووم للحديث عن تفاصيل دوره، وسر تفضيله تقديم الشخصيات المركبة. 

وتتحدث النجمة يسرا عن سبب رغبتها الدائمة في الظهور على شاشة رمضان من خلال تقديم موضوعات درامية متنوعة للجمهور. 

على جانب آخر، اعلنت شبكة قنوات mbc عن انطلاق العرض الثاني لمسلسل "حرب أهلية" عبر شاشة قناة mbc 4 بداية من الأحد المقبل في تمام السعة التاسعة مساءً.

وكان المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه خلال موسم رمضان الماضي وعرض على شاشة قناة سي بي سي، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل نظرًا لما يتضمنه من أحداث شيقة ومثيرة بين الخير والشر.

وتجسد يسرا خلال العمل قصة مريم، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، والتي تمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة.

أحداث “حرب أهلية”

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.
 

أبطال المسلسل


يشارك في بطولة المسلسل يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

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