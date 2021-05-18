غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الثلاثاء، أن مختبر كوفيد-19 الوحيد في قطاع غزة لم يعد قادرًا على إجراء الاختبارات بسبب غارة جوية إسرائيلية على العيادة الكائن بها المختبر.

وأضافت الصحيفة أن عيادة الرمال الواقعة في بلدة تحمل الاسم نفسه في قطاع غزة تعرضت لدمار جزئي، بينما تعرضت وزارة الصحة ومكتب الهلال الأحمر القطري للقصف.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة الفلسطينية يوسف أبوالريش إن العاملين في القطاع الطبي في الوزارة أصيبوا بجروح وبعضهم في حالة خطيرة.

وكانت السلطات في غزة تقوم باختبار ما معدله 1600 شخص في اليوم للكشف عن فيروس كورونا، إذ جاء معدل الاختبارات الإيجابية من بين أعلى المعدلات في العالم فبلغ 28%.

وفي سياق آخر، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني في الخليل بزعم إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول إنه لم يكن هناك أي ضحايا أو مصابين جراء الحادث، فيما جرى قتل المواطن الفلسطيني.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي -وفقا لمصادر إعلامية أخرى- إسقاط طائرة مسيرة فوق بيسان شمال الأغوار يعتقد أنها قدمت من سوريا.



يذكر أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد اليوم على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قطاع غزة، كما شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس الإثنين، على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحركة حماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.