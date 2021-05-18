أمام البنوك ومكاتب البريد.. سيارات لتطعيم أصحاب المعاشات بلقاح كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة.

وأكد المصدر أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات بهدف توفير اللقاحات لكبار السن من أصحاب المعاشات، موضحا أن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، وتوفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية سواء فروع البنوك أو مكاتب البريد.

وأوضح المصدر أن كبار السن من الفئات المستهدفة بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا لأنهم الأكثر عرضة للتعرض لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

كورونا في مصر

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182024 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1188 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 246909 من ضمنهم 182024 حالة تم شفاؤها، و14388 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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